Челябинск, , 07:56 — REGNUM

Врио главы Челябинска Наталья Котова в курсе слухов о возможном переносе саммитов ШОС и БРИКС 2020 года в Петербург. Об этом она заявила журналистам на пресс-конференции.

ШОС Mil.ru

По её словам, слухи она читает, но относится к ним спокойно. Официальной информации о том, чтобы прекратить подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, она не получала.

Наталья Котова также добавила, что подготовка к саммитам идёт по плану. Ранее на это было выделено порядка 8 млрд рублей. Завершить подготовку планируется к 1 июня 2020 года.

Отметим, слухи о возможном переносе саммитов из Челябинска в городе ходят уже давно. Среди поводов называют опасения, что город не успеют вовремя к ним подготовить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Челябинск официально стал местом проведения саммитов весной 2018 года. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.