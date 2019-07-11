Москва, , 07:42 — REGNUM

Такой «космической гонки», которая существовала между СССР и США около 50 лет назад, уже не будет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

По его словам, «космическая гонка» отнимала несколько процентов бюджета страны, это было перенапряжение и для США, и для СССР. Сегодня же космическая отрасль занимает существенно меньшую долю от экономики стран.

«Поэтому такого перенапряжения, когда вся страна работает на то, чтобы что-то улетело в космос, больше не будет», — сказал ученый, отметив при этом, что гонка как соревнование сторон, «конечно, есть всегда».

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Как сообщало ИА REGNUM, в США на фоне регулярных обвинений в адрес России и Китая, якобы стремящихся военизировать космическое пространство, создаются Космические силы, которые в перспективе должны стать самостоятельным военным ведомством.

В начале июня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи в Москве заявили, что обе страны будут работать над юридически обязывающим международным договором, гарантирующим отсутствие любого оружия на околоземной орбите, а также приложат усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе.

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