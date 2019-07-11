Свалява , , 07:37 — REGNUM

Жители города Свалявы в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга. Люди обвинили политика в воровстве, сообщает «Страна.ua». «Обокрал армию, всех обокрал!» — скандировали жители Закарпатья.

Из толпы также звучали крики «Ганьба!», что по-украински означает «Позор!». Люди мешали Порошенко пройти дальше, кто-то пытался схватить его за пиджак. Охранники помогли политику покинуть площадку.

В Закарпатье Порошенко находился в рамках предвыборного тура своей партии «Европейская солидарность». Парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко возразил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который предложил отказаться от военных парадов, приуроченных к Дню независимости. Народ потеряет возможность «отдать дань уважения своей армии», заявил бывший президент.

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