Париж, , 07:48 — REGNUM

Представители руководства Франции и Великобритании выразили готовность ввести в Сирию дополнительный воинский контингент. Об этом 11 июля сообщает Foreign Policy со ссылкой на источник.

Вероятность такого решения была вызвана тем фактом, что США планируют вывести свои войска из раздираемой внутренним конфликтом страны.

Ранее Вашингтон предлагал увеличить свое военное присутствие в Сирии Германии, однако Берлин отклонил данную просьбу.

Напомним, коалиция, возглавляемая США, ведет борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении вывести войска из страны, что было воспринято неоднозначно.

В частности, курдские повстанцы выразили обеспокоенность относительно роста угроз со стороны Турции, в то время как Анкара и Москва одобрили подобное стремление Вашингтона.

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