Киев, , 07:29 — REGNUM

Мэром Киева вместо Виталия Кличко может стать глава украинского телеканала «1+1» Александр Ткаченко, сообщило издание «КиевVласть» со ссылкой на источник в правительстве.

По его данным, президент Украины Владимир Зеленский может назначить Ткаченко мэром Киева уже в пятницу, 12 июля. Также глава государства может сменить всех заместителей градоначальника, кроме Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна.

Отметим, что телеканал «1+1» принадлежит известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Как сообщало ИА REGNUM, после вступления в должность президента Украины Зеленский уже произвел целый ряд кадровых назначений. Так, новый глава государства 9 июля отправил в отставку 71 главу районных администраций по всей стране.

Всего правительство Украины одобрило увольнение с занимаемых должностей 13 губернаторов. В частности, кадровые перестановки ожидаются в руководстве Запорожской, Львовской, Волынской, Иваново-Франковской, Киевской и Черниговской областей, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

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