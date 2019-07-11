Берлин, , 07:26 — REGNUM

За последний месяц канцлер Германии Ангела Меркель трижды пережила приступы недомогания на публичных мероприятиях. Немецкий политолог Хайнрих Оберройтер в интервью каналу n-tv призвал канцлера перестать скрывать информацию о своем здоровье и открыто начать разговор о преемнике.

«Она занимает государственную должность и не может просто ссылаться на свою частную жизнь», — сказал политолог.

По его словам, умение скрывать частную жизнь от средств массовой информации является чертой Меркель. Это можно охарактеризовать позитивно, но в других случаях. В этом же случае речь идет о деле государственного значения, подчеркнул Оберройтер.

«Не нужно удивляться, что возникают вопросы у руководителей других государств, а также у федерального правительства. Никто не заинтересован в том, чтобы возможность канцлера исполнять свои служебные обязанности выглядела ограниченной», — сказал он.

По его словам, если Ангела Меркель действительно серьезно больна, вопрос о ее состоянии должен быть обсужден, «хочет она этого или нет». Необходимо обговорить проблему ее преемника на посту канцлера.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Меркель пережила третий приступ дрожи за последний месяц. Это произошло во время исполнения национального гимна в ходе визита в Финляндию. После этого канцлер вновь сообщила, что нет повода для беспокойства о ее здоровье.

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