Чита, , 07:08 — REGNUM

Врио главы Забайкальского края Александр Осипов продолжает формировать свою команду управленцев при помощи кадрового проекта «Забайкальский призыв». Сегодня, 11 июля, его пресс-служба известила о двух новых назначениях.

Дмитрий Ватагин стал руководителем государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза Забайкальского края», а Алёна Невидимова получила должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровитизации и связи Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект «Забайкальский призыв» создан для оптимального подбора состава новой команды и является региональным форматом всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Его реализация осуществляется по инициативе главы Забайкальского края Александра Осипова. Организаторами выступают правительство региона и Читинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Свое желание участвовать в проекте выразили более 3500 человек. До финиша дошли 50 участников, которые показали свои лучшие качества — изобретательность, способность быстро организовать команду, умение эффективно взаимодействовать для получения необходимого результата

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По оценке Александра Осипова, реализация этого кадрового проекта выполняет важную функцию: запускает процесс непрерывного повышения управленческих компетенций и конкурентоспособности кадров в Забайкалье.

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В рамках «Забайкальского призыва» состоялись уже несколько назначений «призывников» в органы исполнительной власти региона. В частности, Денис Бочкарёв стал министром сельского хозяйства, Альбина Корешкова — его заместителем.