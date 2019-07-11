Хабаровск, , 05:30 — REGNUM

Количество желающих занять 36 кресел в Законодательной думе Хабаровского края в сентябре 2019 года выросло до 599 человек. Из них 404 идут по общекраевым спискам, 195 как самовыдвиженцы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За сутки количество претендентов на места в Закдуме Хабаровского края по общекраевым спискам выросло с 240 до 404 человек.

По одномандатным округам представлены кандидаты от 9 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Зелёные», «Трудовая партия России», «Родина», «Партия роста», «Казачья партия» и ещё около 50 кандидатов — самовыдвиженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в единый день голосования в Хабаровском крае пройдет масштабная предвыборная кампания. Гражданам предстоит выбрать депутатов Закдумы края, гордум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

В Комсомольске также будут выбирать мэра. На сегодняшний день количество претендентов на кресло градоначальника составило 23 человека. На места в гордуме претендуют 99 человек, в Хабаровске депутатами гордумы хотят стать 65 человек.