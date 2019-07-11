Казань, , 04:55 — REGNUM

Центризбирком Татарии заверил республиканские списки отделений партий, что примут участие в выборах депутатов Госсовета региона, намеченных на 8 сентября 2019 года. Всего в них принимают участие 11 политических партий и общественных организаций, а наибольшее число кандидатов выставили «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии РТ.

Период выдвижения кандидатов и их списков завершился 7 июля 2019 года, а до 24 июля партии и кандидаты должны подать в ЦИК РТ документы для регистрации, включая подписи избирателей в свою поддержку. От сбора подписей освобождены только четыре парламентские партии — «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ, а также выдвинутыми этими партиями кандидаты-одномандатники.

Всего избирательная комиссия заверила списки 11 политпартий и общественных организаций. Наибольшее число кандидатов выдвинули «Единая Россия» — 55 человек, «Справедливая Россия» — 48, ЛДПР — 40, КПРФ — 30.

Также в предвыборной борьбе примут участие «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», выдвинувшие по десять кандидатов, «Партия ветераны России» и «Партия Роста», от которых примут участие по 12 кандидатов. Общественная организация «Российский общенародный союз» выдвинула пятерых кандидатов, партия «Родина» — шестерых, партию «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» представят 22 кандидата.

В целом по единому избирательному округу в составе списков выдвинуты 250 кандидатов. А от одномандатных избирательных округов поданы документы на выдвижение от 296 человек, большинство из которых представители партий. Из 191 партийного «одномандатника» 47 являются членами КПРФ, 46 — ЛДПР, 45 — «Справедливой России», 41 — «Единой России». Самовыдвиженцами являются 105 человек, подавших документы.

Напомним, в единый день голосования избирателям предстоит выбрать 100 депутатов, половина из которых избирается по партийным спискам. Главной интригой предвыборной кампании являлась кандидатура нового спикера, но действующий председатель Фарид Мухаметшин, похоже, останется в этом статусе ещё на один срок, а министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, что прочили в его кресло, могут назначит зампредседателя. Среди участников гонки — действующие члены правительства региона, в том числе и три министра.

Читайте также: Спикер Госсовета Татарии стал 227-м кандидатом на праймериз

Для проведения голосования в Татарию планируют передать дополнительно 30 комплексов электронного голосования, позволяющих голосовать в электронной форме без использования бумажного бюллетеня. В день голосования комплексы будут установлены на крупных избирательных участках в городах и районах республики.