Вашингтон, , 04:55 — REGNUM

Корпорация частных зарубежных инвестиций США намерена выделить Мексики $800 млн на развитие юго-востока страны, говорится в письме, подписанном главой корпорации Райаном Бреннаном в мексиканском МИД.

Сообщается, что эти средства пойдут на развитие юго-востока Мексики и создание там рабочих мест.

«Речь идет о примерно 800 миллионах долларов, это очень значимо для Мексики и позволяет нам двигаться вперед», — заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля американский суд оставил в силе решение, запрещавшее выделять средства из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Ранее президент США Дональд Трамп рассчитывал получить $2,5 млрд из бюджета американского министерства обороны на строительство стены.