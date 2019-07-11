Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 04:29 — REGNUM

Двоих бывших высокопоставленных членов правительства Пуэрто-Рико арестовали по подозрениям в коррупции и отмывании денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах США.

Сообщается, что всего были арестованы шесть человек по подозрениям в хищении федеральных денег через различные контракты правительства. В частности, предполагается, что были похищены миллионы долларов США, которые выделялись на медицинские и образовательные программы из федерального бюджета.

Среди арестованных были и экс-глава департамента образования Пуэрто-Рико Джулия Келехер и бывший исполнительный директор администрации страхования Анджела Авила-Марреро.