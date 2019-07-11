Бишкек, , 04:10 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в рамках официального визита в Швейцарию провел переговоры со своим швейцарским коллегой Ули Маурером. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президенты двух стран обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных сферах.

«Вы подробно отразили все направления в Стратегии развития страны до 2023 года и сделали в ней упор на человеческие ресурсы. Мы видим активную роль молодежи и ее стремление. Это главный фактор, который позволит вывести страну вперед. Мы хотим подписать с киргизской стороной совместные документы сотрудничества и услышать наиболее приоритетные направления», — заявил Ули Маурер.

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков отметил, что Швейцария реализует в Киргизии проекты в сферах здравоохранения, экономического развития, госуправления, сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов и климата.

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«Как известно, во всем мире растет спрос потребителей на здоровую и качественную пищу. Мы готовы поставлять экологически чистые овощи, фрукты, орехи, мед, фасоль на рынок Швейцарии. В связи с чем считаем, что сотрудничество в агропромышленном секторе может быть взаимовыгодным для обеих сторон», — подчеркнул он.

По итогам встречи президентов Киргизии и Швейцарии участники правительственных делегаций двух стран подписали документы о взаимопонимании:

по Проекту экономического развития «Расширение доступа малых и средних предприятий на рынки путем укрепления их потенциала по соблюдению стандартов в цепочках создания добавленной стоимости по фруктам»;

по проекту реабилитации систем водоснабжения;

по проекту «Укрепление системы управления государственным долгом Киргизии»;

по проекту «Устойчивого развития зимнего туризма»;

по сотрудничеству в области интегрированного управления водными ресурсами.

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