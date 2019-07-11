Вашингтон, , 04:09 — REGNUM

Встреча украинского секретаря совета национальной безопасности Александра Данилюка с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном в Вашингтоне была «великолепной», написал глава Штатов Дональд Трамп в Twitter.

По словам Трампа, Болтон и Данилюк вели дискуссию, касающуюся поддержки Вашингтоном «реформ на Украине» и «мирного восстановления украинской территории».

Напомним, Данилюк также встретился в Вашингтоне с Риком Перри, американским министром энергетики, и с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепа по Украине.

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