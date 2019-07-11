Свалява , , 03:07 — REGNUM

Очередной скандал произошёл с участием Петра Порошенко, бывшего украинского президента, на предвыборном митинге в городе Свалява (Закарпатская область, Украина), сообщает Страна.ua.

Порошенко, явившегося на митинг, выгнали. В толпе звучали ругательства и обвинения:

«Обокрал армию, всех обокрал!»

Напомним, парламентские выборы на Украине состоятся 21 июля 2019 г. 7 июля Порошенко также обругали в городе Хмельницком.

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