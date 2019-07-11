11 июля 2019 | Время чтения 10 мин

По поручению инициативной группы граждан против строительства полигона ТКО в Филипповском поселении Киржачского района Владимирской области на месте заповедного леса, в котором живет исчезающая русская выхухоль, а под ним находится стратегическое месторождение воды для Московской области. Судьба этого леса завтра решается в Арбитражном суде Владимирской области

Борис Благославов, Татьяна Гусева, Ольга Голубкина, , 03:43 — REGNUM

С ноября прошлого года многие жители Владимирской области, Москвы и Подмосковья с тревогой следят за судьбой столетнего соснового леса в 1500 га на территории Филипповского поселения Киржачского района Владимирской области. Причина пристального внимания к этому небольшому, по российским меркам, участку леса вызвана угрозой его вырубки под строительства на этом месте огромного полигона для столичных отходов. Всего руководство Москвы заявило о намерении построить в ближайшее время три таких мегаполигона площадью более 1000 га каждый. Кроме полигона в Филипповском, ещё один строится в Калужской области рядом с деревней Михали, другой в Ленском районе Архангельской области на железнодорожной станции Шиес.

Вода

Главное, что объединяет три этих проекта, — откровенное нарушение действующих правил проектирования мусорных полигонов, которые категорически запрещают размещать полигоны на заболоченных и затапливаемых территориях, на землях с грунтовыми водами близкими к поверхности земли, а также на землях без геохимических барьеров, то есть непроницаемых для свалочного фильтрата слоев глины, препятствующих попаданию фильтрата в подземные водные горизонты. В Филипповском под спорным лесом находится ни много ни мало Клязьминско-Шернинское месторождение пресных подземных вод — последний резерв воды для востока Московской области. Если его отравить, то чем будут поить мусорные реформаторы будущую 35-миллионную агломерацию Москвы? В Михалях из болота (официальная категория земли, на которой строится полигон) вытекают четыре реки. В Шиесе присутствует весь набор нарушений: болото, затапливаемая территория, подземные источники питьевой воды, а также ручьи и реки впадающие в Вычегду и Печору.

Различаются эти проекты только тем, насколько успешно руководителям проектов при поддержке региональных властей удалось преодолеть сопротивление местного населения. Так, в маленьких Михалях, в которых живёт всего 50 человек, несогласие населения и муниципального совета удалось преодолеть с помощью хитроумной «демографической политики»: в двух домах прописали 200 «переселенцев», которые тут же переизбрали местный совет, после чего стройка пошла, как по маслу, переселенцы отбыли по месту фактического проживания, а новые народные избранники стали «руководить» Михалями удалённо, сообщая селянам о своих мудрых решениях из Калуги.

В Архангельской области, как мы знаем из многочисленных публикаций, московским заказчикам пришлось попотеть: понадобилось привлечь полицию, ОМОН, прокуратуру и частную охрану из Москвы. В итоге «противник разгромлен», на станции Шиес теперь не останавливаются поезда, по периметру выставлена охрана, строительство стратегической Московской помойки потихоньку входит в график.

Строительство Филипповского полигона оказалось самым проблематичным. Население здесь значительное. Под давлением общественности новый губернатор Владимирской области заявил, что решение о строительстве полигона отменено. Однако люди словам уже не верят. Жителей волнуют техническая возможность реанимации проекта, которая будет зависеть от исхода двух судебных процессов в Арбитражном суде Владимирской области.

Инициатором первого процесса стал Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу, второго — межрегиональное территориальное управление Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях. Департамент требует вернуть 1500 га в состав государственного лесного фонда, а Росимущество настояло на пересмотре решения арбитражного суда 2015 года, которым Российская Федерация была лишена права собственности на этот участок, составляющий 4% территории Филипповского поселения.

По убеждению гражданских активистов, которые уже два года занимаются историей 1500 га, значение обоих судебных исков общая: сможет ли российское государство противостоять группе чиновников и бизнесменов, объединенных желанием по дешёвке заполучить лакомый кусок государственной собственности? И способен ли российский суд поступить по закону и восстановить справедливость?

Ведущим среди ответчиков в обоих судебных разбирательствах является ОАО «Метровагонмаш» из «Трансмашхолдинга». 1500 га достались «Метровагонмашу» в 1991—1992 годах при приватизации Мытищинского машиностроительного завода. Лесной участок был выделен заводу ещё в 1967 году из Гослесфонда для строительства полигона по испытанию продукции военного назначения. В 2016 году глава администрации Филипповского поселения Иванов О.М. продал 1500 га «Метровагонмашу» за 27 млн руб., то есть по 200 руб. за сотку. Как выяснилось позднее, целью купли-продажи, за которой стояли миллиардеры Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, было строительство на месте уникального леса полигона для отходов Москвы.

Основой для исковых заявлений федеральных лесников и межрегионального Росимущества послужило рассекреченное по инициативе общественности распоряжение Совета Министров РСФСР №1176-рс от 12.05.1967, давшее старт созданию испытательного полигона в отведенном машзаводу государственном лесу. Сам полигон занял лишь 8% от 1500 га. На остальной площади, как требовало распоряжение Правительства, предприятие самостоятельно вело лесное хозяйство и охраняло лес.

Еще в 1992 году администрация Киржачского района издала сомнительное постановление №566, а на его основании выдала «Метровагонмашу» свидетельство, по которому 1500 га государственного леса превратились в участок постоянного (бессрочного) пользования. Мало того, назначение лесного участка, вместо «испытательный полигон», как это записано в постановлении, в свидетельстве было переделано в назначение «производственная база — испытательный полигон», хотя Мытищинский машзавод никогда не имел производственной базы на территории полигона для испытания бронемашин.

Когда в начале нулевых «Метровагонмаш» ставил территорию, отведенную для испытательного полигона, на государственный кадастровый учет, владимирский Росреестр принял как должное несоответствие между постановлением районной администрации и выданным ей же свидетельством, а потом зарегистрировал 1500 га, отведенные из гослесфонда, как земли… промышленности. Госрегистраторы не удосужились потребовать от «Метровагонмаша» предоставить документ, согласно которому филипповский государственный лес перестал быть лесом.

Изменение категории земельного участка — это прерогатива Правительства страны. Оно оформляется специальным решением. И сейчас ситуация во владимирском Арбитражном суде такова, что ни Росреестр, ни ответчики — Мытищинский машзавод и «Метровагонмаш» не смогли предоставить правомочный государственный документ, которым 1500 га гослеса были переведены в категорию земель промышленности. Вместе с тем, фиксация Росреестром участка как отнесенного к землям промышленности была использована для его продажи «Метровагонмашу» и последующего перевода в вид использования 12.2 «специальная деятельность», что позволяет сваливать в филипповском лесу любые отходы, в том числе — радиоактивные.

Отношение Владимирского Росреестра к судебному процессу таково, что даже не искушенным людям очевидно, что руководство областного Росреестра весьма взволнованно. Оно настойчиво препятствовало, чтобы истец получил доступ к кадастровому делу оспариваемого в суде участка. Представителям стороны истца даже пришлось предложить судье Марине Федоровне Киселевой оштрафовать Росреестр за неисполнение запроса суда, препятствие судебному разбирательству.

Жителям Филипповского удалось выяснить, что именно комиссия Управления Росреестра снизила кадастровую стоимость спорного участка в четыре раза, с 4 до 1 млрд руб. Решение владимирских госрегистраторов исходило из того, что 1500 га испытательного полигона относятся к землям, служащим для обеспечения обороны страны. Но через два года тот же Росреестр зарегистрировал договор купли-продажи и выдал «Метровагонмашу» свидетельство на право собственности 1500 га, тогда как, согласно Земельному кодексу РФ, земля, отведенная под испытательный полигон, для выполнения оборонного заказа ограничена в обороте, то есть не подлежит продаже. Росреестр не стал углубляться и в правовую экспертизу продажи участка за 2,5% от его кадастровой стоимости.

Позиция ответчиков строится на двух, на их взгляд, бесспорных положениях. Они утверждают, что приобретение «Метровагонмашем» филипповских 1500 га законно, потому что, как они считают, во-первых, это земли промышленности, а, во-вторых, участок был, де, исключен из земель государственного лесного фонда еще в 1967 году. Но когда представители Департамента лесного хозяйства по ЦФО, Филипповского Совета народных депутатов, регионального управления Росимущества потребовали представить подтверждающие документы, то ответчики оконфузились. Ни в госархиве Владимирской области, ни у «Метровагонмаша» и Мытищинского машзавода не оказалось, например, документа об исключении 1500 филипповских га из гослесфонда.

Не имея документальных подтверждений своей позиции, ответчики то требуют сделать судебный процесс закрытым, то заявляют, что истец — Департамент лесного хозяйства по ЦФО не имеет должных полномочий, то предлагают приостановить судебный процесс. В противовес их пустословию Департамент обосновывает свою позицию документами. Так, на последнем заседании истец представил отчет лицензированного государственного учреждения «Центрлеспроект», в котором сделано заключение о том, что 1500 га были закреплены за Мытищинским машзаводом из земель государственного лесного фонда и остаются таковыми по сей день.

Жители Филипповского поселения считают, что продажа 1500 га государственного леса — это афера, в течение нескольких лет тщательно готовившаяся бизнесменами при непосредственном участии региональной и местной администрации. Инициативная группа убедилась, что основные мошеннические манипуляции, способствовавшие незаконной продаже филипповского леса, свершились при бывшем губернаторе Владимирской области Орловой С.Ю., а «административный ресурс» подготовки купли-продажи обеспечивала заместитель губернатора Елена Мазанько, которая позднее оказалась под следствием по обвинению в получении взятки.

Именно в период властвования Орловой, в 2015 году, арбитражный суд признал право Российской Федерации на 1500 га отсутствующим. Государство, представленное управлением Росимущества Владимирской области, проиграло администрации маленького Киржачского района. Теперь, получив доступ к рассекреченному распоряжению Совмина РСФСР 1967 года, Росимущество обратилось в Арбитражный суд с заявлением о пересмотре решения четырехлетней давности. Судья Попова З.В. удовлетворила заявление. 11 июля — Арбитражный суд Владимирской области рассмотрит апелляцию администрации Киржачского района. Общественность тоже готовится к судному дню и надеется, что владимирский арбитраж продемонстрирует абсолютную независимость от «административного ресурса».

Филипповский народ предполагает, что бизнесмены-миллиардеры, чьи представители пытаются доказать в Арбитражном суде Владимирской области, что «черное — это белое», проложили дорожку не только в администрацию Владимирской области, но и в прокуратуру. Иным люди не могут объяснить пустые, противоречащие и закону, и здравому смыслу ответы, получаемые из региональной прокуратуры, в том числе подписанные областным прокурором Пантюшиным И. С. Вместо пристрастной профессиональной проверки фактов и предположений, сообщенных гражданами, владимирская прокуратура переписывает ответы то Росреестра, то областного Департамента лесного хозяйства, и направляет заявителям правовые несуразицы, например, что 1500 га исключены из гослесфонда распоряжением Совмина РСФСР 1967 года. Поднаторевший на изучении серьезных документов народ, читая отписки прокуроров, задается вопросами: кому же служат прокуроры Владимирской области?

По нашему убеждению, история 1500 га гослесфонда из Филипповского поселения является для Арбитражного суда Владимирской области тестом на верность принципу независимости суда, закрепленному в Конституции Российской Федерации.

Тысячи жителей Владимирской и Московской областей, Москвы с надеждой следят за обоими процессами, надеясь, что справедливость возможна, и филипповский лес снова займет свое законное место в государственном лесном фонде.

Есть ли нормальный выход из ситуации в Филипповском, Михалях и Шиесе, который позволил бы избежать ненужного социального напряжения и оперативно находить безопасные территории для размещения полигонов и эколого-технологических центров. Есть! Его предложили руководитель Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН, академик РАН Виктор Осипов и научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН), член-корреспондент РАН Виктора Ивановича Данилова-Данильян. Выход состоит в разработке карты, на которой будут заранее обозначены территории, пригодные для размещения полигонов и других объектов переработки отходов. Эту идею поддержал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. После появления такой официальной карты авантюры со строительством полигонов на экологически опасных территориях станут невозможными.

Но и после этого заповедный лес в любом случае надо спасти. Хотя бы потому, что в нём нашли убежище два десятка исчезающих видов флоры и фауны, среди которых русская выхухоль, филин и зелёный дятел.

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