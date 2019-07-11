Вашингтон, , 02:20 — REGNUM

Офис торгпрдставителя США Роберта Лайтхайзера инициировал расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для компаний, оказывающих цифровые услуги, говорится в официальном заявлении Лайтхазера.

Согласно заявлению, США выражают сильное беспокойство возможностью введения налога на цифровые услуги во Франции. Торговое представительство Соединенных Штатов считает, что налог будет направлен против американских компаний. В связи с этим ведомство инициировало расследование. Если же по итогам расследования выяснится, что налог на цифровые услуги окажется «несправедливым» для США, то Вашингтон подготовит ответные меры для Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент США Дональд Трамп выступил с жесткой критикой внешнеторговой политики Индии. По его словам, высокие пошлины, введенные Нью-Дели, не являются приемлемыми для США.

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