Каракас, , 02:03 — REGNUM

Соединенные Штаты планируют сорвать переговоры властей Венесуэлы с оппозицией, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

«Столкнувшись с провалом всех форм агрессии против Венесуэлы, администрация [президента США Дональда] Трампа собирается сорвать политический диалог между властями и оппозицией, пытаясь навязать свою военную повестку дня. Они не смогут. Мир победит!» — заявил он.

Раннее глава Южного командования армии Соединенных Штатов адмирал Крейг Фоллер заявил о якобы присутствии в Венесуэле «сотен российских военнослужащих». По его словам, Россия разместила в Боливарианской Республике своих военных для «поддержки марионеточного режима» в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес опроверг заявление американских военных о присутствии российских военнослужащих на территории Боливарианской Республики. Он назвал эти заявления безосновательными и не заслуживающими доверия.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный атташе опроверг сообщения о «сотнях российских военных» в Венесуэле