Ереван, 11 июля 2019, 01:47 — REGNUM
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Об этом сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.
Согласно сообщению, собеседники обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Двусторонне с удовлетворением было отмечено состоявшееся недавно очередное заседание армяно-иранской межправительственной комиссии в Тегеране. Была подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между Ираном и Евразийским экономическим союзом, а также обменялись мнениями о развитии событий в регионе.
Говоря об итогах заседания армяно-иранской межправительственной комиссии в Тегеране вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Армения ведет переговоры с Ираном по вопросу приобретения газа с целью потребления. В данный момент иранский газ используется в Армении по принципу газ в обмен на электричество.
На днях министр энергетики Ирана Реза Ардаканян сказал, что «экспорт иранского газа в Армению может возрасти, в настоящее время ведутся многосторонние переговоры по варианту «своп» для начала поставки газа в обмен на товары».
По словам вице-премьера, для Армении самый предпочтительный вариант — за импортированный газ максимально экспортировать электроэнергию, потому что баланс мощностей и договоренности позволяет Армении в результате оказать положительное влияние на тарифы.
По словам Мгера Григоряна, в прошлом подобная формула поставок иранского газа в Армению не обсуждалась.