Вашингтон, , 01:36 — REGNUM

Новый посол Соединенных Штатов в Турции Дэвид Саттерфилд прибыл 11 июля в турецкую столицу Анкару, сообщает пресс-служба американской дипмиссии на официальной странице в Twitter.

«Рады сообщить, что посол США в Турции Дэвид Саттерфилд прибыл сегодня в Анкару. Добро пожаловать в Турцию!» — говорится в заявлении.

Согласно данным Госдепа США, Саттерфилд раньше работал в диппредставительствах США в Египте, Сирии, Ираке, Ливане и Саудовской Аравии. С 2017 года он занимал должность помощника госсекретаря по вопросам Ближнего Востока. Ранее пост американского посла в Турции занимал Джон Басс с 2014 по 2017 гг., однако покинул Анкару в октябре 2017 года в связи с визовым кризисом между Турцией и США.