Ереван,
11 июля 2019, 01:09 — REGNUM
Официальный Ереван заявляет о намерении расширить сотрудничество с Евросоюзом. Об этом на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Дональдом Туском заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Никол Пашинян и Дональд Туск
primeminister.am
«Я подчеркнул политическую приверженность властей Армении расширению сотрудничества с ЕС и странами-членами ЕС. Обоюдно было отмечено большое значение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и важность его скорейшей ратификации европейскими странами»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
В свою очередь Туск сказал, что признавая усилия, предпринятые правительством Армении в направлении реформ, Евросоюз почти удвоил поддержку Армении на 2019 год.
«Эти средства помогут в реализации приоритетных программ, включая те, которые касаются инфраструктуры и охраны окружающей среды»
Согласно данным делегации Евросоюза в Армении, в 2019 году помощь Брюсселя Еревану составит 65 млн евро. В прошлом году эта цифра составила 46 млн евро, а в 2017 году — 34,5 млн евро.
Никол Пашинян также сообщил, что 1 июня утвердил дорожную карту по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. До этого в течение года действовало временное применение соглашения.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.
Дональд Туск прибыл в Ереван из Баку, где, говоря о карабахской проблеме, заявил: «Карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем, а Евросоюз поддерживает территориальную целостность Азербайджана».
Заявление Туска в Армении было другим:
«Евросоюз воодушевлен динамикой развитий за последний год вокруг карабахской проблемы и обязательством готовить народы к миру и сосредоточиться на гуманитарных вопросах. Мы также разделяем обеспокоенность сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с недавними жертвами на линии соприкосновения, а также с провоцирующими напряженность заявлениями. Обе стороны должны проявить сдержанность и принять меры для восстановления способствующей миру атмосферы. У конфликта нет военного решения, здесь необходимо политическое урегулирование, которое будет соответствовать нормам и принципам международного права. ЕС продолжает полностью поддерживать усилия сопредседателей Минской группы по поиску справедливого и долгосрочного решения, основанного на основополагающих принципах Хельсинкского заключительного акта. ЕС уже поддерживает мирные усилия и готов помочь в подготовке народов к миру».
Глава Европейского совета Дональд Туск