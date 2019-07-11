Ереван, , 01:09 — REGNUM

Официальный Ереван заявляет о намерении расширить сотрудничество с Евросоюзом. Об этом на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Дональдом Туском заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян и Дональд Туск primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян «Я подчеркнул политическую приверженность властей Армении расширению сотрудничества с ЕС и странами-членами ЕС. Обоюдно было отмечено большое значение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и важность его скорейшей ратификации европейскими странами»

В свою очередь Туск сказал, что признавая усилия, предпринятые правительством Армении в направлении реформ, Евросоюз почти удвоил поддержку Армении на 2019 год.

«Эти средства помогут в реализации приоритетных программ, включая те, которые касаются инфраструктуры и охраны окружающей среды»

Согласно данным делегации Евросоюза в Армении, в 2019 году помощь Брюсселя Еревану составит 65 млн евро. В прошлом году эта цифра составила 46 млн евро, а в 2017 году — 34,5 млн евро.

Никол Пашинян также сообщил, что 1 июня утвердил дорожную карту по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. До этого в течение года действовало временное применение соглашения.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.

Дональд Туск прибыл в Ереван из Баку, где, говоря о карабахской проблеме, заявил: «Карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем, а Евросоюз поддерживает территориальную целостность Азербайджана».