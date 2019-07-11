Тегеран, , 01:04 — REGNUM

Иран не намерен пересматривать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), так как сделка сама по себе является сбалансированной, заявил постоянный представитель Исламской Республики в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Казем Гариб Абади по итогам сессии совета управляющих организации.

«Условия СВПД не будут пересмотрены. Над этой сделкой мы работали десять лет. Таким образом, СВПД содержит выверенный баланс», — заявил он.

Абади добавил, что другие страны — участники СВПД не готовы пересматривать условия ядерной сделки. При этом он отметил, что Россия и Китай не смогут компенсировать неисполнение договора Евросоюзом и Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор МАГАТЭ Юкия Амано подтвердил несоблюдение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий. Согласно данным организации, Иран действительно превысил норму обогащения урана в 3,67%, установленную согласно условиям ядерной сделки.

Читайте ранее в этом сюжете: МАГАТЭ подтвердило нарушение Ираном «ядерной сделки»