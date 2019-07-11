Вашингтон, , 00:37 — REGNUM

«Дональд Трамп придал новый смысл выражению «особые отношения», описывающему взаимодействие Великобритании и Соединенных Штатов после окончания Второй мировой войны, назвав в серии «твитов» посла Великобритании в Вашингтоне Кима Даррока «психом», «тупицей» и «напыщенным дураком», которого правительство Терезы Мэй «протащило» в США», — пишет испанское издание El Mundo.

Отставка

Цепочка посланий Трампа в социальной сети начиналась с высказываний о Дарроке, после чего американский президент написал: «Я говорил Терезе Мэй, как заключить соглашение [о Брексите], но она делала глупости по своему усмотрению. Катастрофа!» Под конец глава американского государства и правительства поблагодарил самого себя: «Спасибо, господин президент!» Как раз вчера, 9 июля, апелляционный суд запретил Трампу блокировать в Twitter своих критиков — на основании того, что с учетом занимаемой им государственной должности он таким образом ограничивает право на свободное выражение мнения.

«Креативный дебют Трампа на почве дипломатии — следствие утечки в британский таблоид Daily Mail конфиденциальных докладов, которые посол Соединенного Королевства в Вашингтоне Ким Даррок отправлял своему правительству, — поясняет El Mundo. — В этих документах Даррок — противник Брексита, бывший посол в ЕС и бывший советник по национальной безопасности премьер-министра из партии консерваторов Дэвида Кэмерона, предшественника Мэй — охарактеризовал Трампа как человека «никудышного», «ненадежного» и «некомпетентного», возглавляющего «на редкость недееспособное правительство», в котором «идет поножовщина». Кроме того, посол советовал Мэй, чтобы она в разговоре с Трампом выражала свою точку зрения «простым, прямолинейным, почти грубым образом», чтобы американец мог ее понять».

Но если атаки Трампа на Даррока недоброжелатели могут интерпретировать как фактическую демонстрацию того, что президент США не слишком уверен в себе, то манера, в которой лондонское правительство надеется извиниться перед Вашингтоном за утечку — а не за сами сообщения — похоже, подтверждает тезис дипломата насчет недееспособности правительства Трампа, считает испанское СМИ. Дело в том, что человек, перед которым Лондон решил извиняться — это не американский посол Вуди Джонсон (у которого нет опыта во внешней политике, поскольку он является владельцем команды игроков в американский футбол New York Jets), не государственный секретарь и не сам президент, а дочь Трампа Иванка. С ней у британского министра торговли Лиама Фокса была заранее назначена встреча.

Десятого июля, стало известно, что Ким Даррок подал в отставку. Дипломат признал, что он не сможет исполнять обязанности посла «так, как ему бы хотелось» после утечки конфиденциальных докладов. Это произошло через несколько часов после того, как Дональд Трамп обрушил на Даррока вышеупомянутые оскорбления, распространив свою критику и на Терезу Мэй.