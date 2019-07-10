Киев, , 23:57 — REGNUM

Секретарь городского совета украинского города Борисполя (Киевская область) Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с рабочего совещания, собрался подать на главу государства в суд и вообще, назвал его «дебилом». Об этом сегодня, 10 июля, сообщает «Страна.ua».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Зеленский прямо во время рабочего совещания в Борисполе спросил у Годунка, правда ли, что он судим за бандитизм? Тот попытался ответить главе государства, но Зеленский выгнал его из зала и не стал слушать.

Годунок заявил, что он в шоке от выходки Зеленского и будет подавать на него в суд.

«Конечно, я теперь в суд пойду. У меня шок. Я за этого дебила тянул мазу (…). Разве президент может так себя вести? Я готов ответить за любую копейку, за любой криминал — поверьте мне. Но не имеет морального права президент вести себя так. Я ему этого не прощу», — сказал Годунок.

Он также подчеркнул, что Зеленский устроил на него атаку из-за предстоящих выборов в Верховную раду. Дело в том, что Годунок баллотируется по 98-му округу от партии «Батькивщина», а у Зеленского в этом районе свой кандидат. Годунок четыре раза избирался депутатом от этого округа и у него хорошие рейтинги.

Также Годунок считает, что Зеленский совершенно не знал всех перипетий его биографии, а информацию о судимости ему подсунули помощники прямо перед мероприятием.

Чиновник посетовал, что глава государства прочитал грязь из интернета и отказался выслушать его доклад о проблемах в районной администрации, а также назвал бандитом.