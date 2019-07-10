Москва, , 22:47 — REGNUM

Руководитель ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики» (ГМЦ Росстата) Евгений Сычев, который занимал эту должность почти 20 лет, уволился после инцидента с преждевременной публикацией данных по уровню инфляции. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.

Здание Федеральной службы государственной статистики Gks.ru

Напомним, скандал разразился после того, как данные по инфляции в России за июнь 2019 года появились в открытом доступе на сайте банка России до 15:00 по московскому времени 8 июля. Согласно правилам, установленным Минэкономразвития, эти данные должны были появиться в общем доступе в 16:00 того же дня.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что эта ситуация является совершенно недопустимой и попросил Росстат и Банк России провести служебные расследования.

В Центробанке заявили, что опубликовали эти данные из открытой базы данных Росстата и эта информация была доступна для внешних пользователей на сайте Росстата с утра 8 июля.

В ходе расследования также выяснилось, что досрочное размещение информации об инфляции регулярно происходило ранее — примерно 1−2 раза в год.

Министр Орешкин был крайне недоволен плохим финансово-экономическим состоянием ГМЦ Росстата, а также констатировал ряд организационных проблем в этой структуре. Сычев, который работал в ГМЦ Росстата с 1974 года, а в 2000 году был назначен его гендиректором, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Глава Минэкономразвития утвердил решение о прекращении полномочий директора ФГУП ГМЦ Росстата.