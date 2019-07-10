Ростов-на-Дону, , 22:35 — REGNUM

Спустя почти полтора месяца со дня отставки заместителя губернатора Ростовской области Юрия Молодченко стало известно, кто теперь займётся вопросами экономического развития региона, инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений. Эту сферу донской глава доверил уроженцу Москвы и дипломату Алексею Изотову, сообщает пресс-служба губернатора 10 июля.

Стоит отметить, что информацию о назначении Изотова до официального подтверждения распространил портал donnews.ru, собравший сведения о новом чиновнике. Так, известно, что будущий управленец — коренной москвич, окончил МГИМО по специальности «журналист-международник», владеет английским и японским языками. С 1983 по 2001 год Изотов работал в посольстве СССР (России) в Японии, впоследствии был назначен генконсулом.

Затем будущий замгубернатора Ростовской области работал в Главном производственно-коммерческом управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Юрий Молодченко подал в отставку в конце мая текущего года. Он занимал высокую должность с 2015 года. До этого с 2010 года он работал министром имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций региона.

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Уход Молодченко с поста заместителя главы региона вызвала неоднозначную реакцию, так как произошла она на фоне серии задержаний крупных чиновников. Позже в некоторых telegram-каналах появилась информация, что чиновник отправился в Испанию.

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