Киев, , 22:01 — REGNUM

Президенту Украины Владимиру Зеленскому ни в коем случае нельзя вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным без друзей и партнёров, заявил 10 июля украинский министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала «Громадське».

На переговорах с российским президентом, подчеркнул Климкин, надо полагаться на друзей и партнеров. Такую рекомендацию он дал в эфире программы «Прямо сейчас».

«Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнёрами. Здесь это мегавосклицательный знак», — цитирует Климкина «Громадське».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба украинского президента сообщила о планах предоставления Чернобыльской зоны отчуждения под учения ЕС и НАТО.

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