Киев, , 21:15 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Генеральному штабу вооруженных сил Украины усилить активность оккупационных сил в Донбассе в связи с обстрелом в селе Грантиное на оккупированной части Донецкой Народной Республики и гибелью украинского военнослужащего. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба президента Украины.

Напомним, что в селе Грантиной на оккупированной украинскими войсками части ДНР был обстрелян автомобиль ВСУ. Погиб один украинский военнослужащий. Зеленский назвал этот инцидент «попыткой сорвать Минский процесс» и поставить по угрозу возобновление переговоров в нормандском формате.

Зеленский поручил начальнику Генерального штаба ВСУ — главнокомандующему украинской армии Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУв Донбассе и отвечать огнем на любые «попытки провокаций»

«Расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решением неизменная», — заявил Зеленский.