Киев, , 21:15 — REGNUM

Украинские власти планируют превратить Чернобыльскую зону отчуждения в учебно-тренировочную площадку для ЕС и НАТО, сообщает 10 июля пресс-служба украинского президента.

Киев готов предоставить своим «партнёрам» возможность проводить в Чернобыльской зоне отчуждения учения по ликвидации аварий.

«Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнёров из стран ЕС и НАТО», — указано в тексте сообщения.

Стоит отметить, что ранее украинский президент заявил о намерении превратить Чернобыльскую зону отчуждения «в одну из точек роста для новой Украины».

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