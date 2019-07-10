Киев, 10 июля 2019, 21:08 — REGNUM
Украинские политологи поддержали решение президента Владимира Зеленского назначить экс-посла Украины в Белоруссии Романа Безсмертного на должность представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).
В частности, политолог Игар Тышкевич назвал кадровое назначение Зеленского «очень мощным шагом».
Он напомнил, что ранее Безсмертный выступал за пересмотр формата переговоров по Донбассу, что совпадает с позицией Зеленского.
Также кадровое решение Зеленского поддержал политолог Юрий Романенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Безсмертного представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Напомним, 19 июня Зеленский назначил уполномоченных представителей в ТКГ. Так, в подгруппу по гуманитарным вопросам назначен бывший омбудсмен по правам человека Валерия Лутковская, в подгруппу по политическим вопросам — бывший посол Украины в США Александр Моцик, в подгруппу по социально-экономическим вопросам — бывший замминистра экономического развития и торговли Игорь Веремий.