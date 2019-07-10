Киев, , 21:08 — REGNUM

Украинские политологи поддержали решение президента Владимира Зеленского назначить экс-посла Украины в Белоруссии Романа Безсмертного на должность представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

В частности, политолог Игар Тышкевич назвал кадровое назначение Зеленского «очень мощным шагом».

«Минский процесс. Безсмертный имеет очень выразительную принципиальную позицию в этом вопросе. А в дополнение — большой опыт дипломатической работы. Это позволит предотвратить попадание украинской делегации в политико-дипломатические ловушки при обсуждении формата «контактов» с «ЛДНР». Безсмертный является политическим тяжеловесом и может выполнять роль противовеса Кучме, в случае если тот начнет вести собственную игру», — пояснил Тышкевич на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что ранее Безсмертный выступал за пересмотр формата переговоров по Донбассу, что совпадает с позицией Зеленского.

«Безсмертный — не человек Порошенко, при этом его трудно упрекнуть в недостатке патриотизма. Это бесспорные плюсы, усиливающие позиции украинской стороны на переговорах… Роман Безсмертный имеет колоссальный опыт работы послом в Беларуси, когда даже на фоне политического противостояния и принципиальных разногласий искались варианты и площадки, где государства могут работать вместе», — добавил Тышкевич.

Также кадровое решение Зеленского поддержал политолог Юрий Романенко.

«Возврат Романа Безсмертного в Минскую группу — еще один правильный шаг Зеленского», — отметил Романенко в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Безсмертного представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, 19 июня Зеленский назначил уполномоченных представителей в ТКГ. Так, в подгруппу по гуманитарным вопросам назначен бывший омбудсмен по правам человека Валерия Лутковская, в подгруппу по политическим вопросам — бывший посол Украины в США Александр Моцик, в подгруппу по социально-экономическим вопросам — бывший замминистра экономического развития и торговли Игорь Веремий.