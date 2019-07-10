Донецк, , 20:57 — REGNUM

Вооружённые силы Донецкой Народной Республики не причастны к подрыву грузового автомобиля в селе Гранитном, заявил 10 июля начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По мнению Даниила Безсонова, взорвавшийся армейский грузовик КрАЗ перевозил боеприпасы, которые сдетонировали из-за нарушений техники безопасности и халатности.

«Нами установлено, что взрыв произошел в результате детонации боеприпасов, которые перевозил КрАЗ. Это нарушение техники безопасности и обычная халатность украинского командования», — подчеркнул Безсонов.

Напомним, официальный Киев 10 июля заявил, что на окраине села Гранитное был поражён противотанковой управляемой ракетой грузовой армейский автомобиль КрАЗ, двигавшийся в одной колонне с автомобилем новоназначенного главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

В результате один из украинских карателей погиб, второй получил ранение средней тяжести.

Данный инцидент был сразу же расценен Киевом как провокация, осуществлённая с целью срыва переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что приказал военным жёстко реагировать на подобные случаи.

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