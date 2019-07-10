Москва, , 20:11 — REGNUM

Перерождение президента Украины Владимира Зеленского из человека с амплуа борца за справедливость в некое подобие его предшественника Петра Порошенко связано с внутренней слабостью и обидой. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Денис Парфёнов (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Президент встраивается в то русло украинской политики, которое было задано до него, и не готов его менять. Я отчасти понимаю его мысли, никому в политике не нравится быть зависимой фигурой, когда за спиной шепчутся, что он марионетка олигархов. Человеку хочется быть независимым сильным политиком. Но в силу отсутствия опыта это невозможно сделать. Это, скорее всего, станет причиной того, что произойдет окончательное встраивание в заданное росло. И, увы, мы не увидим нового курса. Мы увидим продолжение старого», — заявил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты украинского телеканала «112 Украина» раскритиковали Зеленского, который во время совещания в Борисполе выгнал из зала заседания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка.

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