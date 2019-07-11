Киев, , 03:43 — REGNUM

Проиграв президентские выборы под лозунгом «АРМОВИР» (Армія! Мова! Віра!), Петр Порошенко не намерен сдаваться, и взял на вооружение новый предвыборный девиз — «Нет реваншизму». Как выглядит под этим лозунгом главный реваншист сложившейся ситуации, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Хорошо Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Выборы Порошенко необходимы как шанс на безопасное существование под сенью депутатского иммунитета, а возможность ухватить этот шанс далеко не призрачна. Около 10% граждан Украины, чье экономическое положение в течение года улучшилось по данным опроса, проведенного год назад, это та база, которая подпитывает надежды экс-президента на мандат депутата. В масштабах страны это очень мало, но если оно настроено решительно и по-настоящему агрессивно, то уже способно диктовать свои правила. При таком раскладе и призыв должен быть образным, простым и доходчивым, как кулак у лба, и «Нет реваншизму!» оказывается как раз таким призывом — нацеленным против неких пророссийских сил, способных взять власть.

Самым грамотным политтехнологическим ходом в антипорошенковской кампании поэтому становится осмеяние того самого меньшинства, которое должно выглядеть грозным. Готовность Порошенко и компании без особого ума размахивать кулаками, злиться и материться выставляет на всеобщее обозрение блогер Анатолий Шарий, систематический «низводящий» Порошенко в течение уже нескольких лет и успешно доводивший его буквально до белого каления. Регистрация Шарием своей партией и попытка включить ее в парламентскую гонку очевидно не преследует целью пройти в парламент, но голоса оттягивает — вновь заставляя Порошенко и его людей беситься, а других — смеяться над ним, тем самым «бескомпромиссным агрессивным меньшинством».

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Украина предвыборная: мордобой неизбежен».