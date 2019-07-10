Тбилиси, , 19:59 — REGNUM

Совладельцы и партнеры грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» отказались увольнять генерального директора этого СМИ Нику Гварамию по требованию одной из акционеров канала Нино Нижарадзе. Об этом сегодня, 10 июля, объявил журналистам адвокат Нижарадзе Георгий Кавлашвили.

Напомним, что вечером 7 июля телеведущий «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую телепрограмму «P.S.» с грязных оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Это вызвало международный скандал.

Нижаражзе, которая владеет 9% акций «Рустави 2» потребовала увольнения руководства канала. Она считает неприемлемым сделанные в эфире нецензурные реплики в адрес России и ее руководства.

Но гендиректор «Рустави 2» Гварамия ещё раньше заявил, что он конечно не приемлет ругани в прямом эфире, но в целом позицию Габунии разделяет. Также он заявил, что максимум, что он может сделать — это отстранить Габунию от работы на два месяца.

Большинство акционеров «Рустави 2» отказались увольнять Гварамию. Адвокат Нижарадзе Кавлашвили заявил, что данное решение было ожидаемым, так как большинство собственников телеканала и Гварамия всегда придерживались единого мнения.

Стоит отметить, что сам Гварамия опять же в эфире «Рустави 2» заявил, что готов «мочиться в вино и «Боржоми», которые поставляются из Грузии в Россию.