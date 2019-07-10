Таллин, , 19:35 — REGNUM

Статус подозреваемого по уголовному делу был официально присвоен Мстиславу Русакову, председателю Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) и члену правления НКО «Русская школа в Эстонии», сообщает национальный вещатель rus.err.ee cо ссылкой на пресс-секретаря госпрокуратуры Эстонии Ольгу Кивистик.

Кивистик также сообщила, что других подозреваемых по данному уголовному делу нет, а обвинения никому не предъявлены. Прокуратура подозревает Русакова в представлении неверных данных в регистр некоммерческих объединений и фондов.

На своей странице социальной сети Facebook «Объединённая Левая партия Эстонии» опубликовала заявление, в котором говорится, что «нелюди, написавшие гнусное заявление в прокуратуру на Мстислава Русакова, пытаются решать выборные внутрипартийные дела».

Авторов обращения в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело — Юлию Соммер и Анатолия Егорова — назвали в заявлении «добровольными лжеинформаторами, услугами которых с большим удовольствием воспользовалась полиция».

«Есть «неинтересные» люди для прокуратуры. А есть ооочень интересные. Так вот Мстислав Русаков оказался очень интересным объектом для возбуждения дела, по столь пустяшному и надуманному предлогу. А эти перевертыши, написавшие донос, прекрасно это знали», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках расследования уголовного дела по статье №281 Пенитенциарного кодекса «Представление неверных данных в регистр некоммерческих объединений и фондов», возбужденного ранее, в декабре 2018 года, правоохранительные органы Эстонии провели обыски в квартире Русакова и в офисе «Русской школы в Эстонии».

Сотрудники полиции изъяли все электронные носители, средства связи и некоторые бумажные документы. Никаких комментариев от Русакова нет.

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