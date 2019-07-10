Киев, 10 июля 2019, 19:28 — REGNUM
Эксперты украинского телеканала «112 Украина» резко осудили действия президента Владимира Зеленского, который во время совещания в Борисполе выгнал из зала заседания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, который повышал голос и выкрикивал с места.
В частности, политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что Зеленский якобы ведет себя как барин или феодал.
Кроме того, политический эксперт Загид Краснов заявил, что среди кандидатов в депутаты Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» также есть люди с криминальным прошлым.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент Зеленский посетил с рабочим визитом Борисполь (Киевская область), где представил руководству Борисполя и Бориспольского района нового председателя Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
После этого Зеленский обсудил с руководством Бориспольского горсовета и Бориспольского района вопрос достройки новой городской поликлиники. Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
В 2008 году сотрудники СБУ задержали Ярослава Годунка по подозрению в хранении и употреблении кокаина. До этого Годунок был осужден за разбойное нападение и нанесение телесных повреждений.