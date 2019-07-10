Душанбе, , 19:25 — REGNUM

Новый вопрос будет задан жителям Таджикистана во время предстоящей переписи населения в 2020 году. Граждан спросят о вероисповедании, если проект закона «О проведении переписи населения» вступит в силу с одобрения Маджлиси милли (парламент) и подписания его президентом страны Эмомали Рахмоном.

«Это инициатива парламента, которая пока еще официально не ступила в силу. В действительности раньше в анкетах вопроса «о принадлежности к религии» не было», — отметил представитель Агентства по статистике при президенте Таджикистана Киёмиддин Давлатзода.

Нововведение аргументируется необходимостью уточнить количество последователей различных религий в Таджикистане. Так, представители власти вплоть до президента страны регулярно, говоря о конфессиональной принадлежности граждан приводят данные о том, что ислам в Таджикистане исповедуют более 90% населения. Однако ни одного масштабного исследования в этой области не проводилось.

«Мы во время бесед постоянно говорим, что более 90% населения страны являются мусульманами. И сейчас наша цель в том, чтобы во время переписи уточнить, сколько у нас последователей ислама, сколько христианства, сколько — других религий и сколько атеистов», — пояснил «Радио Озоди» член Комитета нижней палаты парламента по социальным вопросам Абдухалим Гаффоров.

Тем временем отмечается, что такой опрос может показаться гражданам некорректным «так как во время переписи предполагаются уточняющие вопросы не только об их религии, но и к какому мазхабу или течению они относятся».

Напомним, что перепись населения проводится в Таджикистане каждые десять лет при поддержке международных партнёров.