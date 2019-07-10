Симферополь, , 19:17 — REGNUM

Свыше 2,5 тыс. военнослужащих ВДВ будут переброшены в Крым на военно-транспортных самолетах Ил-76 и 11 июля совершат парашютную высадку на две площадки, сообщает 10 июля Интерфакс-АВН со ссылкой на Минобороны РФ.

Ил-76 Минобороны России

Эта высадка станет заключительным этапом лётно-тактических учений, проходящих сейчас в Ивановской области. Для переброски в Крым 2,5 тыс. десантников будут задействованы более 40 самолётов Ил-76.

«Впервые задачи такого рода будут выполняться с сокращённым боковым интервалом между самолетами Ил-76 — около трех километров. Такой интервал для выполнения десантирования минимален», — цитирует агентство представителя российского военного ведомства.

При этом, как сообщил командующий учением Владимир Бенедиктов, в одном из эпизодов учений военно-транспортные самолёты отработают заход на посадку «афганским методом».

«Пять экипажей самолетов Ил-76 будут задействованы в этом эпизоде. Им предстоит выполнить резкое снижение и затем пройти на предельно малой высоте, имитирую тем самым посадку на аэродром, условно захваченный подразделениями ВДВ», — сказал Бенедиктов.

Кроме того, в учениях примут участие курсанты выпускного курса Краснодарского училища лётчиков, проходящие лётную практику в частях военно-транспортной авиации.

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