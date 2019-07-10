Москва, , 18:59 — REGNUM

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что ситуация с газом на Украине является совершенно абсурдной и дурацкой. Такое заявление Медведев сделал сегодня на встрече с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По словам Медведева, ситуация с ценой на газ на Украине совершенно «абсурдная и дуракцкая». По сути украинская власть заставляет граждан переплачивать за газ четверть цены.

«И все упражнения отдельных руководителей газовой отрасли, которые этим занимаются — абсолютно несостоятельны», — подчеркнул Медведев, имея в виду газовую отрасль Украины.

Также Медведев заявил, что есть только две возможости сохранить транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Первая — это продление существующего контракта на транзит газа, который истекает 1 января 2020 года. Второй вариант — создание консорциума по управлению газотранспортной системой при участии «Газпрома».