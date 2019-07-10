Санкт-Петербург, , 18:56 — REGNUM

Секретарь территориальной избирательной комиссии №11 города Санкт-Петербурга Алиса Кемаева заявила о попытке подкупа — по её словам, лица, близкие к вице-спикеру городского Законодательного собрания предложили ей 500 тысяч рублей за освобождение должности для назначения на неё другого человека. Об этом сообщает интернет-издание ЗакС.ру со ссылкой на саму Кемаеву.

По словам Кемаевой, в начале мая 2019 года позвонила помощница вице-спикера Заксобрания Анатолия Дроздова с предложением выйти из состава Территориальной избирательной комиссии в обмен на новую должность. После отказа помощница попросила о личной встречи, в ходе которой, по словам Кемаевой, вновь предложила отказаться от работы в ТИК — теперь уже за денежное вознаграждение. «По словам Кемаевой, подразумевались 500 тысяч рублей — сумма, которую она может заработать за месяцы работы в ТИК», — пишет издание.

Заместитель председателя ТИК №11 Тамара Тихонова подтвердила, что у избиркома сложились напряженные отношения с Анатолием Дроздовым и её саму буквально выжили с должности руководителя аппарата муниципального совета МО «Северный».

ЗакС.ру напоминает, что в 2011 году Дроздов «прославился» видеозаписью, на которой лично «пропихивал расческой в урну стопку бюллетеней».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава избиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко заявил, что несмотря на энергичные действия по наведению порядка на муниципальных выборах в Петербурге, предпринятые ЦИК и горизбиркомом, в некоторых муниципалитетах продолжаются нарушения со стороны избирательных комиссий муниципальных образований.