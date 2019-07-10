Киев, , 18:44 — REGNUM

10 июля в московском офисе партии «Единая Россия» состоялась встреча премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и сооснователями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем.

Отчет о мероприятии публикует пресс-служба украинской политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM

В частности, отмечается, что на встрече присутствовали полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, вице-спикер парламента Александр Жуков, а также член президиума Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

Согласно отчету пресс-службы, стороны обсудили самые важные вопросы: восстановление мира на Украине, прямые поставки и снижение цены на газ, а также возможность наладить межпарламентский диалог.

Премьер-министр РФ заявил, что поддерживает намерение «Оппозиционной платформы — За жизнь» восстановить межпартийный диалог.

«Чего скрывать, практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно и всячески поддерживаем намерение «Оппозиционной платформы — За жизнь» этот диалог восстановить», — сказал премьер РФ.

Он отметил, что диалог между партиями необходимо поддерживать в любом случае.

«Для того чтобы он был устойчивым и носил системный характер, полагаю правильным подумать и о подготовке меморандума, чтобы между двумя партиями такие отношения развивались. Я думаю, что это будет на пользу делу», — добавил Медведев.

В свою очередь, Виктор Медведчук заявил, что вопрос о мире в Донбассе стоит во главе парламентской кампании в стране. Медведчук отметил, что без сотрудничества с Россией достичь мира в регионе невозможно:

«Мы обсудили вопросы, которые являются актуальными для Украины. Это вопросы, связанные с мирным урегулированием, тем более присутствовал господин Грызлов, который в очередной раз поддержал мирный план-концепцию, которая была утверждена на съезде нашей партии. И он считает, что Минские соглашения — это план… это те механизмы, которые могут реализовать мир, принести этот мир и прекратить боевые действия».

Также политик добавил, что в ходе встречи стороны коснулись и экономических вопросов.

«Мы также говорили по экономическим вопросам, которые составляют интерес для Украины. Мы вернулись к теме тарифов и цен на газ. Мы вернулись к отдельным вопросам, о которых расскажут сейчас коллеги. И попросили продолжить хотя бы пока в одностороннем порядке, отмену санкций, которые имеют место в отношении предприятий украинских. Мы, естественно, обсудили вопрос дальнейшего партийного сотрудничества. Согласовали меморандум, который будет подписан в ближайшее время между нашими партиями для того, чтобы этот диалог продолжился», — отметил политик.

В завершение Медведчук выступил за налаживание межпартийных контактов с РФ:

«Для того чтобы наши отношения, между РФ и Украиной, продолжались, мы должны менять ситуацию, мы должны менять содержание этих отношений. Мы должны двигаться к миру в Украине. И мы считаем, что такой диалог нам поможет».