Рим, , 03:46 — REGNUM

Визит Владимира Путина в Италию прошел спокойно, без неожиданностей и сенсаций. Однако сама тональность этого события и фон, на котором оно случилось, рисует перед Евросоюзом весьма серьезную перспективу. Что принес этот визит Италии, которой Россия предлагает нормальное сотрудничество при давлении на ЕС со стороны Дональда Трампа и при том, что Италия с трудом избежала санкций ЕС за намерение реализовывать социальные программы, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Официальный визит Владимира Путина в Итальянскую Республику. Рим, 2019 Kremlin.ru

Россия для Италии, конечно, друг, хотя США друг самый главный, потому и санкций не снять, хотя хочется, потому и толку от признания итальянским премьером, что Минские соглашения не выполняет Украина, нет. И тем не менее, не все так однозначно. В Италии (да и не в ней одной) уже поняли цену разглагольствованиям евробюрократов об общем рынке, общем благе и единых интересах (это, видимо, когда правила прописаны в интересах сильных, и все в едином порыве с ними должны соглашаться), Маттео Сальвини прямо заявляет, что Италия — не колония Германии (а зачем тогда вообще ЕС создавался?), те же евробюрократы давят на Италию ограничениями, а в самой стране полно проблем. Которые необходимо решать, а не отчитываться перед брюссельскими бюрократами о тратах законно выбранным правительством бюджета собственной страны на эту же страну.

Так зачем и кому нужны эти бюрократы, эти отчеты, угрозы, прессинг и изменения правил игры по поводу и без? Хочется уже здравого продуктивного сотрудничества — а его как раз предлагает Россия. И пусть связи с ней слабее, чем с другими странами ЕС и США, процесс идёт — процесс понимания того, что дело хочется иметь с нормальными людьми, а не с хитролицыми прохиндеями.

Читайте статью Сергея Гуркина «Нормальные люди. Что принесет России и Италии визит Путина в Рим».