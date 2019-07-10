Москва, , 18:41 — REGNUM

Министерство иностранных дел РФ готово оказать содействие Ростовской области в развитии международных и внешнеэкономических связей. Об этом шла речь на встрече главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с донским губернатором Василием Голубевым, сообщается на сайте МИД России.

Стороны обсудили расширение сотрудничества Ростовской области с регионами Франции, Италии, Узбекистана, Азербайджана, выполнение ряда международных проектов на Дону.

В ходе встречи был также поднят вопрос взаимодействия сторон при реализации проекта создания музейного комплекса «Самбекские высоты».

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2016 года стало известно о том, что областное министерство культуры сорвало сроки возведения комплекса, который призван сохранить память о жертвах, павших от рук гитлеровцев. По последним данным, завершить строительство комплекса предполагается в 2020 году — в год 75-летия Великой Победы.

В стенах «Самбекских высот» будут размещены реликвии, найденные поисковыми отрядами на полях сражений. Кроме того, здесь уже появились Аллея Героев и сад Победы.

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