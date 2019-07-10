Москва, , 18:37 — REGNUM

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал грубый выпад генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии в адрес грузинских производителей вина, экспортируемого в Россию, а также минеральной воды. Соответствующее заявление Пушков опубликовал сегодня, 10 июля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что Гварамия грубо прокомментировал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции в отношении Тбилиси.

Началось все с того, что телеведущий телеканал «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. После этого представители российской власти стали говорить о возможности введения против Грузии санкций, в том числе экономических.

Когда же стало известно, что Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, гендиректор грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия в прямом эфире пообещал «мочиться в вино и «Боржоми», которые поставляются в Россию.

«Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино. Что, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? Ссать я хотел во все три! Плевать мне!» — орал Гварамия.

Пушков заметил, что спрос на грузинскую алкогольную продукцию на фоне таких заявлений может снизится.

«Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный», — написал Пушков.