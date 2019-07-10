Лондон, , 18:09 — REGNUM

Посол Великобритании в США прав и по сути, и по форме; он обязан информировать своё правительство о происходящем в стране пребывания, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 июля, комментируя сообщения об отставке Кима Дэррока.

Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, посол Великобритании подал в отставку после утечки в СМИ написанных им для правительства сообщений. В них он критиковал деятельность и Белого дома в целом, и Дональда Трампа лично. После публикации материалов Трамп в свою очередь назвал после «напыщенным дураком».

«История с утечкой британской дипломатической переписки в США закончилась так, как и должна была закончиться: отставкой посла. Британец прав и по сути, и по форме; он обязан честно информировать своё правительство о происходящем в стране пребывания. Дональд Трамп отчасти и «неумел», и «некомпетентен»; его карьера вполне ещё «может закончиться позорно». Происходящие в Белом доме конфликты действительно похожи на «ножевые бои», а администрация США точно «не функционирует должным образом.

Одним словом, с профессионализмом у Кима Дэррока всё в порядке. Неправ он только в одном — в том, что не оценил степень «раздетости» британского посольства в Вашингтоне. Надо было понимать, что даже самые близкие союзники сканируются насквозь, что они тоже стоят перед «дядей Сэмом» как голые. А оказавшийся голым посол точно должен уходить.

Его руководитель в министерстве в Лондоне пишет, однако, в своём ответном на просьбу об отставке письме, что помимо профессионализма он исполнял свою работу с достоинством и элегантностью. Эта фраза (голый ‑ и элегантность?) заставляет задуматься, не разыграли ли британцы весь этот спектакль от начала до конца, зная не только то, что оценки посла неизбежно дойдут нынешнего хозяина Белого дома, но и что своей реакцией он лишь подтвердит все выше приведённые квалификации? Именно это и произошло.

Вывод из этой истории для союзников Вашингтона, думаю, понятен. Для нас, России, и других противников США — тоже», — отметил Михаил Демурин.