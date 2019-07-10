Киев, 10 июля 2019, 18:00 — REGNUM
Украинский политтехнолог и ведущий телеканала «Прямой» (создан на базе бывшего телеканала «Тонис» Александра Януковича, принадлежит экс-президенту Петру Порошенко) Тарас Березовец обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке закрыть телеканал. Соответствующее заявление Березовец разместил 10 июня на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, в команде Зеленского пропагандистов Порошенко воспринимают как «врагов народа».
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля следователи Государственного бюро расследований изъяли часть документов на телеканале «Прямой» по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Ранее юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов обвинил Порошенко в покупке телеканала «Тонис» (сейчас телеканал «Прямой») без уплаты налогов. С июня ГБР расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Порошенко.