Киев, , 18:00 — REGNUM

Украинский политтехнолог и ведущий телеканала «Прямой» (создан на базе бывшего телеканала «Тонис» Александра Януковича, принадлежит экс-президенту Петру Порошенко) Тарас Березовец обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке закрыть телеканал. Соответствующее заявление Березовец разместил 10 июня на своей странице в Фейсбуке.

«Зеленский начал играть даже не в Лукашенко, а в Путина. Наш канал «Прямий» пытаются закрыть первым, потому что мы говорим неудобную правду», — считает Березовец.

По его словам, в команде Зеленского пропагандистов Порошенко воспринимают как «врагов народа».

«Сегодня один из близких к президенту людей поприветствовал меня словами: «Привет врагам народа!». Я думаю, стоить прислушаться к внутреннему голосу и понять, что это не похоже на шутки. Шутки закончились. Для тугих дойдёт сразу после выборов. Враги народа это вам уже не фишечки. Когда власть начинает воспринимать журналистов как врагов — это приговор власти», — полагает Березовец.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля следователи Государственного бюро расследований изъяли часть документов на телеканале «Прямой» по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Ранее юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов обвинил Порошенко в покупке телеканала «Тонис» (сейчас телеканал «Прямой») без уплаты налогов. С июня ГБР расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Порошенко.