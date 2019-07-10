Белгород, , 17:44 — REGNUM

Заявление о необходимости сноса памятника под Прохоровкой Белгородской области, на месте масштабного танкового сражения Великой Отечественной войны — очередная попытка исказить историю, доказать, что победа во второй мировой войне не принадлежит советскому народу Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявил председатель Общественной палаты Белгородской области Сергей Курганский, подчеркнув, что предложение немецкого журналиста — одно из проявлений информационной войны.

Мемориальная звонница на Прохоровском поле Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Сергей Курганский считает, что журналист действовал по принципу, провозглашённому Геббельсом: ложь, чтобы казаться правдивой, должна быть чудовищной. Председатель Общественной палаты региона удивлён, что такое заявление позволил себе именно житель Германии.

«Я этой зимой был в Германии, на экскурсии в Рейхстаге. И видел, с каким поклонением, с какой благодарностью немцы относятся к русскому солдату. Эта нация воспитана с чувством вины за происшедшее. И это делает их на голову выше всех. Они переболели этим. И вдруг нация, которая переступила через себя, признала свою ошибку, именно немецкий журналист, позволяет себе такое высказывание. Он опорочил и немецкий народ», — Сергей Курганский.

На Белгородчине ценят и помнят Прохоровское сражение, но чем дальше в прошлое уходят эти суровые годы битвы с фашизмом, тем чаще пытаются переписать историю на Западе, считает Сергей Курганский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист DieWelt Свен Феликс Келлерхофф, занимающий должность ведущего редактора исторического раздела издания, заявил, что памятник погибшим в бою под Прохоровкой нужно снести. ПО его утверждению, на этом месте якобы не было большого танкового сражения и победы Красной армии над войсками нацистов.

Танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года является ключевым эпизодом Курской битвы, ставшей переломным этапом Великой Отечественной войны. В память о погибших солдатах на месте сражения установлен памятник Победы.

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