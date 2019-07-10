Баку, , 17:43 — REGNUM

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов встретился в Баку с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, сообщает 10 июля пресс-служба Минобороны России.

По информации пресс-службы, на этой встрече произошёл обмен мнениями о ситуации, сложившейся в Сирии и в Афганистане, вопросах борьбы с пиратством и терроризмом, а также меры по предотвращению инцидентов в районах соприкосновения военных России и НАТО.

О каких-либо достигнутых договорённостях пресс-служба не сообщает.

Российское военное ведомство отметило заинтересованность обеих сторон в дальнейшем продолжении контактов.

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