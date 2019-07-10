Киев, , 17:42 — REGNUM

65% жителей Украины на сегодняшний день «однозначно» намерены принять участие в досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 21 июля.

Соответствующие результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», были представлены сегодня, 10 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Как показал опрос, 18% респондентов ответили «скорее, да», 4% — «скорее, нет», 8% — «однозначно, нет», 5% — «затрудняюсь ответить».

Ранее эксперты заявляли, что именно уровень явки в разгар летнего сезона будет одним из определяющих факторов для проведения досрочных выборов в Раду.

В частности, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев ранее заявлял, что уровень явки на парламентских выборах составит не более 45% .

«Социология и рейтинги партий не учитывают специфическую явку избирателей. На самом деле, кто на финишной прямой избирательной кампании в парламент, лучше всего мобилизует своего избирателя, тот может удивить всех ростом рейтинга. Все будет зависеть от того, кто в экваторе отпускного сезона, момент низкой явки, не более 45%, сумеет мобилизовать своего избирателя», — заявлял политолог в комментарии изданию «Голос».

Не согласен с такой точкой зрения директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

«Сейчас мы имеем продолжение президентской кампании, запрос на изменения только вырос, менять всех и вся украинец готов и хочет, но все же градус немного понижается. Но, в любом случае, явка будет выше привычной, может, дотягивать до 60%, на уровне 57−58%», — предположил социолог в интервью «РБК-Украина».