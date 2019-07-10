Париж, , 17:37 — REGNUM

По информации американской газеты The New York Times, захваченные в Ливии Правительством национального единства противотанковые ракетные комплексы Javelin у Ливийской национальной армии были ей, возможно, поставлены Францией. ПТРК Javelin производится в США. В 2010 году Франция закупила 260 этих комплексов у Соединенных Штатов.

Сверка серийных номеров четырех комплексов, захваченных ПНЕ, показала, что эти ПТРК из партии, которая поставлялась французскому министерству обороны. Часть этих комплексов предназначались для французских подразделений, развернутых в Ливии для проведения разведки и контртеррористических операций.

9 июля советник министра обороны Франции подтвердил, что найденные ракеты Javelin принадлежали французским войскам, но они были повреждены и больше не могут использоваться. Отвечая на вопросы The New York Times, он сказал, что ракеты временно хранились на складе в ожидании уничтожения и не были переданы силам Халифы Хафтара.

Однако возникает вопрос, как данные ПТРК оказались в непосредственной близости от линии фронта.

Следует заметить, что фельдмаршал Халифа Хафтар со своей Ливийской национальной армией опирается на военную помощь со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и Египта. Ранее была информация, что военнослужащие французского спецназа даже действуют в передовых порядках ЛНА в ходе операции по штурму столицы Ливии Триполи. Турция в данной ситуации поддерживает Правительство национального единства, которое пока контролирует Триполи.

Поставка ПТРК Javelin фельдмаршалу Халифе Хафтару нарушает договор купли-продажи с США, а также эмбарго на поставки оружия в Ливию со стороны Организации Объединенных Наций.