Симферополь, 10 июля 2019, 17:19 — REGNUM
Позиция представителей Турции, которые отказали членам крымской делегации в участии в пятом российско-турецком форуме в Санкт-Петербурге, недопустима в цивилизованном мире и требует осуждения. Об этом 10 июля заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.
По словам парламентария, игнорирование Турцией того факта, что большинство коренного населения Крыма — крымские татары — поддержали воссоединение полуострова с Россией, не способствует развитию двусторонних российско-турецких отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что крымским делегатам отказали в участии в пятом российско-турецком форуме общественности (РТФО), который начал свою работу в Санкт-Петербурге.
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