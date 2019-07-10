Симферополь, , 17:19 — REGNUM

Позиция представителей Турции, которые отказали членам крымской делегации в участии в пятом российско-турецком форуме в Санкт-Петербурге, недопустима в цивилизованном мире и требует осуждения. Об этом 10 июля заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

«Учитывая, что Турция — важнейший внешнеторговый партнёр России, активно развивающий отношения с нашей страной в инвестиционной, оборонной, газовой, туристической сферах, вызывает удивление её позиция по Крыму. Запрет на участие членов крымской делегации в пятом российско-турецком форуме, недопустим в цивилизованном мире и требует осуждения», — цитирует сенатора ее пресс-служба.

По словам парламентария, игнорирование Турцией того факта, что большинство коренного населения Крыма — крымские татары — поддержали воссоединение полуострова с Россией, не способствует развитию двусторонних российско-турецких отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что крымским делегатам отказали в участии в пятом российско-турецком форуме общественности (РТФО), который начал свою работу в Санкт-Петербурге.

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